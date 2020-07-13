В Нигерии заявили, что компенсируют превышение нефтяной квоты ОПЕК+ в третьем квартале

ПРЕТОРИЯ, 13 июля. /ТАСС/. Нигерия компенсирует превышение своего лимита по объемам добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в течение июля, августа и сентября. Об этом заявил государственный министр нефти Нигерии Тимипре Силва в телефонном разговоре с министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом Аль Саудом, сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

Как отметил Тимипре Силва, Нигерия признает, что ее нынешние объемы производства нефти выходят за пределы национальных обязательств по сокращению добычи нефти, однако страна привержена своим обязательствам по соглашению ОПЕК+ и выполнит их на все 100% за счет компенсации в течение третьего квартала текущего года.

В свою очередь саудовский министр указал на важность выполнения всеми участниками соглашения ОПЕК+ своих обязательств по сокращению объемов добычи нефти в целях стабилизации мирового нефтяного рынка. Министры подчеркнули приверженность обеих стран договоренностям в рамках ОПЕК+.

Ангола, Ирак и Нигерия, по данным агентства Bloomberg, вышли за пределы своих квот по соглашению ОПЕК+ и суммарно добывали в сутки в июне на 240 тыс. баррелей больше своих обязательств. В мае это превышение достигало 853 тыс. баррелей в сутки. Генеральный директор государственной Нигерийской национальной нефтяной компании (NNPC) Меле Киари признал, что Нигерия превысила в мае свою квоту на 100 тыс. баррелей в сутки.

Очередное заседание Объединенного министерского комитета по мониторингу ОПЕК+, который следит за выполнением сторонами взятых на себя обязательств по уменьшению добычи, состоится 15 июля.