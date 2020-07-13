Песков прокомментировал петицию миллионеров с призывом увеличить налоги на богатство

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Идея повышения налогов для состоятельных граждан уже реализуется в России. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя петицию, в которой более 80 миллионеров по всему миру призвали правительства увеличить налоги на богатство.

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"В России уже [реализуется]", - сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к этой идее.

Ранее на сайте Millionaires for Humanity появилась петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство, чтобы богатейшие люди мира помогли преодолеть последствия пандемии коронавируса. Среди подписавшихся миллионеров значатся наследница Уолта Диснея режиссер Эбигейл Дисней, британский сценарист и кинорежиссер Ричард Кертис, основатель кондитерской компании Ben & Jerry's Джерри Гринфилд и другие.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 23 июня предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год с 13% до 15%. Глава государства отметил, что повышенным налогом будет облагаться только та сумма, которая превышает 5 млн рублей. Эта мера даст бюджету порядка 60 млрд рублей, которые будут целевым образом направляться на лечение тяжелобольных детей.

Также в России уже несколько лет действует так называемый налог на роскошь - повышенные коэффициенты транспортного налога в отношении дорогостоящих автомобилей.