Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордного показателя

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Дефицит американского бюджета за июнь текущего года превысил $864 млрд, следует из распространенных в понедельник данных Минфина США. Как отмечает газета The Washington Post , это рекордный показатель.

В свете мер, принимаемых администрацией США в рамках борьбы с экономическими последствиями пандемии, расходы федерального бюджета в июне превысили $1,1 трлн, в то время как поступления в казну составили лишь $240 млрд. При этом за июнь прошлого года дефицит бюджета составлял менее $8,5 млрд. Всего за первые девять месяцев 2020 финансового года (начался 1 октября) дефицит американского бюджета превысил $2,7 трлн.

Федеральные власти США с марта влили в американскую экономику порядка $3 трлн в рамках нескольких пакетов экстренных мер стимулирования экономического роста в период пандемии, вызванной новым коронавирусом.

На прошлой неделе руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз в беседе с журналистами подтвердил, что администрация США в ближайшие дни приступит к подготовке еще одного пакета мер стимулирования роста американской экономики.