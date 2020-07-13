Forbes сообщил о сокращении состояния Потанина на $3,6 млрд из-за аварий "Норникеля"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Состояние гендиректора "Норильского никеля" Владимира Потанина сократилось на $3,6 млрд, с $26,7 до $23,1 млрд, на фоне экологических скандалов. Об этом вечером в понедельник сообщает издание Forbes .

Уточняется, что, несмотря на ряд громких аварий, Потанину удается сохранить за собой звание самого богатого россиянина. Его основной соперник - владелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние оценивается в $22,3 млрд.

Первая и самая крупная авария - разлив около 21 тыс. т дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании,(НТЭК). В связи с этим состояние Потанина сократилось на $1,5 млрд, а акции компании упали до 19 738 рублей за штуку. После того, как Росприроднадзор оценил ущерб экологии, котировки "Норникеля" опустились до 18 260 рублей за штуку.

Еще одно происшествие - разлив 44,5 тонн авиационного топлива у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в "Норникель"). Из-за этого 13 июля "Норникель" стал лидером падения на торгах на Мосбирже. Акции компании подешевели на 2,7%, до 18 050 рублей за штуку.