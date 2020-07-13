Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем остается неизменной

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Торговая сделка США и Китая остается неизменной, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в ходе круглого стола в Белом доме.

"Она остается неизменной, но я думаю, что то, что Китай сделал с миром <...>, не должно быть забыто. Однако она остается неизменной. Они покупают [американскую продукцию]. Будут ли они [дальше] ее покупать - это им решать, но [сейчас] они покупают", - сказал он.

Трамп также в очередной раз заявил, что ущерб американской экономике был нанесен из-за того, что в Китае началась вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом. "Мы создали величайшую в истории экономику, это была величайшая экономика в истории нашей страны и величайшая с точки зрения всего мира. А потом пришла болезнь из Китая", - подчеркнул он.

Церемония заключения соглашения по первой фазе торговой сделки между двумя странами состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на 76,7 млрд долларов в течение первого года действия соглашения и на 123,3 млрд долларов в течение второго года. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других товарах. По словам Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.