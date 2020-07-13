Биржевые индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов в понедельник изменились разнонаправленно.

К финальному звонку промышленный индекс Dow Jones вырос на 15,23 пункта (0,06%) - до отметки 26 090,53. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 29,38 пункта (-0,92%) и оказался на отметке 3 155,66. Индекс электронной биржи NASDAQ опустился на 225,89 пункта (-2,13%) - до 10 391,55.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 1,02% - до $39,68 за баррель.

Как отметила газета The Wall Street Journal, комментируя итоги сессии, в начале котировки пошли вверх, и к середине дня индекс Dow Jones поднимался почти на 500 пунктов, однако к концу дня ралли "выдохлось". "Участники рынка оценивают, какая ситуация сложится через шесть месяцев, и рассчитывают, что она значительно изменится к лучшему", - привела газета мнение вице-президента по операциям с деривативами компании Charles Schwab Рэнди Фредерика.