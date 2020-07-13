Минкомсвязь планирует запустить первые сервисы на платформе "Гостех" до конца 2021 года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ планирует до конца 2021 года запустить в пилотном режиме первые сервисы на разрабатываемой единой цифровой платформе "Гостех", предназначенной для предоставления государственных услуг в электронном виде. Проект соответствующего постановления правительства, разработанного ведомством, опубликован в понедельник на портале проектов правовых актов.

Согласно документу, в рамках пилотного проекта должны быть созданы "сервисы для взаимодействия между гражданами, бизнесом и государством по вопросам аренды государственного имущества, сервисы в рамках системы обязательного медицинского страхования". Кроме того, предложения о создании новых сервисов могут вносить госорганы и государственные внебюджетные фонды - участники эксперимента. Решение об их разработке принимает Минкомсвязи по согласованию с Аналитическим центром при правительстве РФ.

Уточняется, что участниками эксперимента являются: Минкомсвязь РФ, Аналитический центр при правительстве Российской Федерации, Росимущество, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Росреестр, а также "государственные учреждения, иные юридические лица, обеспечивающие реализацию задач, изъявившие желание принять участие в эксперименте на добровольной основе по согласованию с Минкомсвязи РФ; иные организации, индивидуальные предприниматели, а также граждане, согласившиеся на участие в эксперименте на добровольной основе; поставщик платформы разработки, которая представляет собой набор технологических компонентов и сервисов, позволяющих разрабатывать и эксплуатировать прикладное программное обеспечение".

Эксперимент предполагается провести до 31 декабря 2021 года.