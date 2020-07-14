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Счетная палата отметила недостатки при подсчете Росстатом доли технологичных компаний

Кроме того, в отчете аудиторов отмечается низкий охват организаций

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Счетная палата считает, что подход расчета показателя по удельному весу, который использует в настоящее время Росстат, не дает возможности оценить реальную долю технологичных предприятий в России. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник.

"Однако действующий сейчас подход расчета показателя по удельному весу, который применяет Росстат, не позволяет оценить реальную долю технологичных предприятий. А сам этот индикатор некорректно сопоставлять с аналогичными показателями других стран", - следует из отчета.

Уточняется, что по новой методике, применяемой Росстатом с декабря 2019 года, был пересчитан показатель за прошедшие два года, в связи с чем фактическое значение удельного веса инновационных компаний за 2017 год выросло до 20,8% с 7,5%, за 2018 год составило 19,8%. Причина роста заключается в изменении формулы расчета.

Кроме того, в отчете отмечается низкий охват организаций - 50 тыс., в то время как в реестре ФНС по окончании 2017 года числилось 284 тыс. организаций по обследуемым видам деятельности. "Были введены неоднозначные критерии отбора организаций. Кроме того, Росстат исключил из расчета почти 40% обследованных организаций с формулировкой "отсутствие инновационного потенциала", что также вызывает вопросы", - подчеркнул аудитор Андрей Перчян, слова которого приводятся в отчете.

В Росстате согласились с выводами Счетной палаты. "Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия позволил нам увидеть наши недочеты в методике, которые мы устраним. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и помощь Счетной палаты", - отметила замруководителя Росстата Ирина Шаповал.

Счетная палата предложила нормативно урегулировать правила формирования выборочной совокупности организаций, определить ее пороговые значения, развивать автоматизированные системы обработки и хранения информации. Также предложено внести изменения в методологию расчета показателя "удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций". Ведомство также сообщило, что продолжит мониторинг этой темы.

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