"Известия": единую биометрическую систему планируют наделить статусом государственной

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Единая биометрическая система (ЕБС) может быть переведена в статус государственной, что позволит сделать ее более безопасной и ускорит наполнение базы. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей Минкомсвязи и "Ростелекома".

Как сообщили изданию в Минкомсвязи, получение госстатуса будет значить для пользователей гарантию сохранности данных на государственном уровне.

В "Ростелекоме", являющемся разработчиком и оператором ЕБС, газете отметили, что возможен вариант государственно-частного партнерства - права собственности на ЕБС передаются государству, в то время как оператор остается прежним. В компании также подчеркнули, что изменение статуса системы позволит увеличить скорость наполнения базы и количество регистраций.

"На базе единой биометрической системы будут оказываться государственные, муниципальные и коммерческие высокорисковые услуги, осуществляться доступ к персональным данным и совершаться юридически значимые действия. Единая биометрическая система также может стать доверенной для получения облачной квалифицированной электронной подписи, удаленного судопроизводства, дистанционного образования, услуг связи, нотариальных, финансовых и многих других сервисов", - добавили в "Ростелекоме".

В ЦБ не ответили на запрос "Известий" о количестве кредитных организаций, предоставляющих свои услуги через ЕБС.

Единая биометрическая система - цифровая платформа, которая является одним из элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. ЕБС позволяет получить услугу через интернет и улучшить клиентский опыт при предоставлении услуг без личного посещения государственных и коммерческих учреждений. 22 февраля 2018 года распоряжением правительства РФ "Ростелеком" назначен оператором системы. Регулирование в сфере идентификации граждан на основе биометрических персональных данных осуществляет Минкомсвязь РФ.