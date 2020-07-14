"Известия": Минфин планирует пересмотреть налог на добавленный доход для нефтяной отрасли

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Минфин РФ разработал законопроект об изменении налогового режима для нефтегазовой отрасли для компенсации потерь бюджета от введенного в 2019 году налога на добавленный доход (НДД). Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

Согласно законопроекту, до конца 2023 года планируется в полтора раза повысить коэффициент налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), включенного в платеж по НДД. С 1 января 2024 года он будет понижен до 1.

Как пояснили изданию, индексация будет введена прежде всего для тех компаний, которые до перехода на НДД пользовались льготой по НДПИ, а после перевода месторождений на новый режим получили еще дополнительные преференции.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет на понижение налоговой базы на сумму убытков более чем на 50% и сокращение коэффициента индексации с 1,163 до 1,07. Также Минфин предлагает актуализировать запасы компаний в рамках оценки льгот для выработанных месторождений и изменить точку отсчета выработанности с 1 января 2006 года на более поздний срок. По данным "Известий", этот срок с большой долей вероятности будет перенесен на 2019 год.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в интервью агентству Reuters назвал введение НДД самой большой ошибкой за время своей работы в Минфине. Из-за введения налога федеральный бюджет в 2019 году недополучил 213 млрд рублей, что сопоставимо со стоимостью налоговых каникул для пострадавшего от пандемии малого и среднего бизнеса за два квартала, отмечал Сазанов. В свою очередь, Минэнерго РФ считает введение НДД удачным решением и выступает за расширение его действия.

О налоге

С 2019 года в нефтяной отрасли РФ действует новый фискальный режим - налог на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, которым, в том числе, предусматривается освобождение от экспортных пошлин на нефть, добытую на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки. НДД взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку. Пока НДД действует только для пилотных проектов. Ставка НДД - 50%. Налог распространяется на четыре группы месторождений: новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн тонн); новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн тонн в год. Также недавно было предложено ввести пятую категорию - для арктических проектов.