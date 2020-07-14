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"Известия": Минфин планирует пересмотреть налог на добавленный доход для нефтяной отрасли

Как пояснили изданию, индексация будет введена прежде всего для тех компаний, которые до перехода на НДД пользовались льготой по налогу на добычу полезных ископаемых

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Минфин РФ разработал законопроект об изменении налогового режима для нефтегазовой отрасли для компенсации потерь бюджета от введенного в 2019 году налога на добавленный доход (НДД). Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

Согласно законопроекту, до конца 2023 года планируется в полтора раза повысить коэффициент налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), включенного в платеж по НДД. С 1 января 2024 года он будет понижен до 1.

Как пояснили изданию, индексация будет введена прежде всего для тех компаний, которые до перехода на НДД пользовались льготой по НДПИ, а после перевода месторождений на новый режим получили еще дополнительные преференции.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет на понижение налоговой базы на сумму убытков более чем на 50% и сокращение коэффициента индексации с 1,163 до 1,07. Также Минфин предлагает актуализировать запасы компаний в рамках оценки льгот для выработанных месторождений и изменить точку отсчета выработанности с 1 января 2006 года на более поздний срок. По данным "Известий", этот срок с большой долей вероятности будет перенесен на 2019 год.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в интервью агентству Reuters назвал введение НДД самой большой ошибкой за время своей работы в Минфине. Из-за введения налога федеральный бюджет в 2019 году недополучил 213 млрд рублей, что сопоставимо со стоимостью налоговых каникул для пострадавшего от пандемии малого и среднего бизнеса за два квартала, отмечал Сазанов. В свою очередь, Минэнерго РФ считает введение НДД удачным решением и выступает за расширение его действия.

О налоге

С 2019 года в нефтяной отрасли РФ действует новый фискальный режим - налог на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, которым, в том числе, предусматривается освобождение от экспортных пошлин на нефть, добытую на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки. НДД взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку. Пока НДД действует только для пилотных проектов. Ставка НДД - 50%. Налог распространяется на четыре группы месторождений: новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн тонн); новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн тонн в год. Также недавно было предложено ввести пятую категорию - для арктических проектов.

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