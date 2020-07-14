"Известия": cтраховку и авиабилеты стали продавать через Систему быстрых платежей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Крупные страховые компании и авиаперевозчики начали подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей S7 Airlines, "Капитал Лайф Страхование жизни" и Райффайзенбанка.

В S7 Airlines изданию сообщили, что для покупки билета через СБП необходимо быть клиентом банка - участника платформы мгновенных переводов, а также иметь его мобильное приложение на телефоне. На сайте авиаперевозчика пассажир выбирает рейс, сканирует QR-код, после чего пользователь автоматически направляется в мобильное приложение для подтверждения оплаты.

В Райффайзенбанке, занимавшимся подключением авиакомпании к системе, добавили, что в скором времени авиаперевозчик будет использовать собственное приложение, не требующее сканирования QR-кода, система сама переведет клиента в банковское приложение для подтверждения оплаты.

Гендиректор "Капитал Лайф Страхование жизни" Евгений Гуревич отметил, что клиенты компании с июля могут оплачивать страховые взносы с помощью СБП на официальном сайте или в ее мобильном приложении на платформах iOS и Android.

В Национальной системе платежных карт, являющейся оператором СБП, заявили о ведении переговоров еще с несколькими авиакомпаниями. Кроме того, использовать СБП для платежей планируют Страховой дом ВСК и "Альфа Страхование". Также о возможности использования системы сообщили в "Ренессанс Страховании" и "Ингосстрахе", "Росгосстрах" не исключает применение СБП в будущем.

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. На данный момент к СБП подключены более 70 банков, представлены все крупнейшие кредитные организации России.