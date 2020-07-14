В Магаданской области увеличили добычу золота в первом полугодии до 18,3 тонны

ТАСС, 14 июля. Золотопромышленники Магаданской области в первом полугодии 2020 года добыли почти на полтонны золота больше, чем за аналогичный период прошлого года, увеличив добычу до 18,3 тонны. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"По информации министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, по состоянию на 1 июля 2020 года золотопромышленники региона добыли 18,34 тонны золота. Горнякам удалось увеличить добычу желтого металла на 422,6 кг по отношению к аналогичному периоду прошлого года, несмотря на ограничения, введенные в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Всего в 2020 году в регионе планируется добыть 46 тонн золота, а в ближайшие несколько лет этот показатель должен увеличиться до 50 тонн. Планируется наращивание объемов на месторождениях "Елочка" и "Наталкинское", начнется освоение месторождения "Штурмовское".

Колыма из года в год занимает лидерские позиции в золотодобывающей отрасли России. В 2019 году колымские золотопромышленники добыли свыше 40 тонн золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя. Основными точками роста золотодобычи в регионе являются месторождения "Наталка" (Наталкинское месторождение) и "Павлик".

Для Колымы горнодобывающая отрасль остается ключевой: по данным регионального правительства, она формирует почти две трети валового регионального продукта. В марте вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал активное развитие золотодобывающей отрасли в регионе, а также то, что проекты, которые обращаются за государственной поддержкой, ее получают.