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Центробанк отозвал лицензию у АО "Банк "НБТ"

По данным регулятора, банк нарушал обязательный норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Национальный банк Тувы", говорится в сообщении регулятора. По величине активов банк занимал 416-е место в банковской системе РФ.

По данным ЦБ, АО Банк "НБТ" нарушал обязательный норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, завышал стоимость имущества, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

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