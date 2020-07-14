Центробанк отозвал лицензию у АО "Банк "НБТ"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Национальный банк Тувы", говорится в сообщении регулятора. По величине активов банк занимал 416-е место в банковской системе РФ.

По данным ЦБ, АО Банк "НБТ" нарушал обязательный норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, завышал стоимость имущества, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.