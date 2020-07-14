РБК: лидер в наружной рекламе JCDecaux вышел из состава акционеров Russ Outdoor

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Мировой лидер в наружной рекламе французская компания JCDecaux вышла из состава акционеров Russ Outdoor, продав свои 25% в группе. Об этом пишет во вторник издание РБК со ссылкой на исполнительного директора компании Роберта Мирзояна.

Как сообщает издание, долю французских акционеров выкупило ООО "Стинн", в конце октября консолидировавшее 48,57% Russ Outdoor, в результате чего доля ООО "Стинн" выросла в группе до 73,57%. Еще 26,43% Russ Outdoor принадлежит ВТБ.

Сумма сделки не раскрывается. По данным источников РБК, весь бизнес Russ Outdoor был оценен в сумму более 9 млрд рублей, таким образом, французская компания могла получить за свои 25% до 2,25 млрд рублей.

Согласно информации издания, JCDecaux является крупнейшим в мире оператором наружной рекламы. Общая выручка компании в 2019 году составила $4,3 млрд. Из отчета JCDecaux следует, что выручка Russ Outdoor в прошлом году составила $122 млн, это 16-й по размеру оператор наружной рекламы в мире. В России Russ Outdoor с середины 2000-х является крупнейшим оператором наружной рекламы по доходам, а также по числу рекламных поверхностей.