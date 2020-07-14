В кабмине поддержали право ЦБ ограничивать выезд за рубеж недобросовестных финансистов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала инициативу группы депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой ("Единая Россия") о наделении Банка России правом по решению суда временно ограничивать выезд за рубеж недобросовестных финансистов. Об этом говорится в проекте заключения кабмина, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Документом предусматривается создание законодательного механизма, позволяющего ограничить на основании решения суда по заявлению ЦБ право на выезд из России владельцев и менеджмента кредитных и некредитных финансовых организаций, потенциально причастных к возможному совершению преступления в финансовой сфере, до получения ими процессуального статуса подозреваемого в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ. При этом предлагаемый максимальный срок временного ограничения права на выезд составляет 180 дней.

"В случае реализации законопроекта в представленной редакции возможно возникновение ситуации, при которой решение суда об установлении временного ограничения права на выезд из РФ контролирующих лиц будет вынесено раньше, чем решение суда по делу об обжаловании включения лица в перечень таких лиц, что не согласуется с общими принципами признания лица контролирующим в рамках привлечения его к субсидиарной ответственности", - отмечается в проекте заключения.

Кроме того, предлагаемый механизм "не предполагает оценки необходимости, соразмерности и пропорциональности" ограничений на выезд, а также исследования обстоятельств, свидетельствующих о возможности уклонения соответствующих лиц от ответственности, указали в правительстве. Комиссия также сочла необходимым внесение изменений в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", предусматривающих в качестве основания для ограничений определение суда о применении соответствующей меры предварительной защиты.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечаний", - резюмировали в кабмине.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что продвижение инициативы о запрете на выезд за рубеж недобросовестным финансистам идет тяжело. Глава регулятора еще в сентябре предложила президенту РФ Владимиру Путину распространить запрет на выезд за границу, который практикуется в отношении должников за коммунальные услуги или штрафы ГИБДД, и на недобросовестных банкиров. Набиуллина обращала внимание на большое число случаев, когда они уезжают в те страны, куда ранее вывели активы. Путин поручил проработать эту идею. В то же время он обратил внимание на необходимость быть очень аккуратными в этом вопросе, чтобы не ограничивать свободу перемещения людей.