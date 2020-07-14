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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Чукотки выделили 1 млн рублей на компенсации штрафов за возврат авиабилетов

Средства пойдут на возврат средств за неиспользованные авиабилеты по внутрирегиональным маршрутам

ТАСС, 14 июля. Правительство Чукотского АО дополнительно выделило 1 млн рублей на возмещение жителям региона штрафов за возврат неиспользованных авиабилетов по внутрирегиональным маршрутам в связи с ограничениями из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает в Instagram окружной департамент социальной политики.

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"Правительство Чукотского АО выделило дополнительные средства - миллион рублей, для возмещения штрафов за возврат билетов, а также сборов, уплаченных за оформление проездных документов по маршруту (части маршрута) следования к месту назначения по территории Чукотского автономного округа, если дата отправления приходится на период с 1 марта 2020 года по 1 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Ранее компенсацию расходов могли получить только пассажиры со сданными билетами в другие регионы России и обратно.

В настоящий момент на Чукотке 144 случая заражения коронавирусом, 133 пациента выздоровели, один человек умер.

Теги
РоссияЧукотский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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