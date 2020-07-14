Исследование: выручка малого и среднего бизнеса в РФ выросла до 94% от уровня до пандемии

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Выручка малого и среднего бизнеса по итогам прошедшей недели приблизилась к 94% от показателя до пандемии коронавируса, свидетельствуют данные онлайн-касс ИТ-компании "Эвотор", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"На неделе с 6 по 12 июля доля работающих малых и средних предприятий в России выросла на 2,7 процентных пункта - с 79,9% до 82,6% от уровня начала марта. При этом выручка малого и среднего бизнеса приблизилась к докризисному уровню и составила 94% от "доковидных" показателей", - говорится в исследовании.

На прошлой неделе существенно увеличилось число открытых небольших частных музеев - с 46,2% до 60,7% от уровня в начале марта. Несмотря на то, что более трети музеев в стране до сих пор не открылись, выручка музейного сегмента приблизилась к докризисному уровню. Так, оборот музеев вырос за неделю с 65,4% до 94,4%.

Количество работающих турагентств за неделю увеличилось с 56,4% до 66,5% от докризисного уровня, но их выручка показала более скромный рост от докарантинного уровня - с 62,5% до 64,7%. Доля работающих мини-гостиниц за неделю увеличилась с 66,4% до 71,8% от уровня начала марта, оборот отелей вырос с 80,5% до 85,1%. Количество билетных касс увеличилось с 58,3% до 63,1%, приросла и их выручка - с 70,5% до 74,1%, следует из данных компании.

"Во втором квартале на фоне закрытых границ и режима жестких ограничений в большинстве российских городов россияне предпочитали тратить деньги на товары для дома или дачи, ремонта и строительства, спорттовары и товары для активного отдыха на природе. После официального старта курортного сезона в России поступательно растут обороты турагентств, билетных касс, гостиничной и музейной отраслей. Однако около трети предприятий этих отраслей по-прежнему не работают", - прокомментировал результаты аналитики гендиректор "Эвотора" Андрей Романенко.

Для анализа использовались данные онлайн-касс "Эвотор" в торговых точках малого и среднего бизнеса.