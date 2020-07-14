Каждый седьмой сотрудник МСП признался в использовании их предприятием пиратского софта

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Каждый седьмой (14%) сотрудник малого и среднего бизнеса заявил, что их компания пользуется в том числе пиратским программным обеспечением, следует из опроса, проведенного разработчиком ПО для управления бизнесом "Мегаплан".

"Каждый седьмой участник опроса (14%) рассказал, что компания, в которой он работает, использует в том числе пиратское программное обеспечение", - говорится в исследовании.

При этом почти половину (47,5%) сотрудников малых и средних предприятий не беспокоит риск утечки данных или получения несанкционированного доступа к переписке, потому что, по их словам, "им нечего скрывать". Старается защитить свои данные четверть (25,4%) опрошенных.

В целом почти три четверти участников опроса (73%) сомневаются в безопасности данных и конфиденциальности переписки, в том числе рабочей, в интернете. Каждый второй респондент (53,9%) заявил, что сталкивался с хищением аккаунтов в социальных сетях, почте и других сервисах.

В то же время в условиях пандемии коронавируса 62,8% опрошенных использовали для работы компьютеры, предоставленные им работодателями, при том, что 45% работали из дома, а 17,8% - в офисе.

В интернет-опросе приняли участие 1835 респондентов из сферы малого и среднего бизнеса. Большинство (82,2%) - линейные сотрудники. 8,3% - предприниматели, 6,5% - руководители по найму.