Резиденты технополиса "Москва" сэкономили 792 млн рублей благодаря налоговым льготам

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Налоговые льготы помогли сэкономить резидентам технополиса "Москва" 792 млн рублей за прошлый год. Это на 42% больше, чем в 2018 году, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" освобождаются от уплаты налога на имущество, на землю и на транспорт. Кроме того, компании экономят 17% на налоге на прибыль в ее региональной части. Отчисления в федеральный бюджет для них осуществляются по льготной ставке 2% вместо обычных 3%. В общей сложности благодаря всем инструментам резиденты особой экономической зоны смогли сэкономить в прошлом году почти 800 млн рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

По данным столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, в компаниях - резидентах особой экономической зоны технополис "Москва" в 2019 году работали 6,2 тыс. человек, что на 12% больше, чем в 2018 году.

"В прошлом году резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" уплачивали страховые взносы во внебюджетные фонды по пониженной ставке в 28% вместо 30%. В итоге общая сумма экономии для компаний по итогам 2019 года составила 220 млн рублей", - говорится в сообщении.

Особая экономическая зона технополис "Москва" состоит из пяти площадок общей площадью 206,8 гектара - основная площадка в Печатниках, а также "Алабушево", "Микрон", "Ангстрем" и "МИЭТ".