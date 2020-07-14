"Северный поток" остановили на техобслуживание до 26 июля

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Nord Stream AG во вторник приостановил работу обеих ниток действующего газопровода "Северный поток" до 26 июля для проведения регулярного технического обслуживания, свидетельствуют данные оператора.

Как ранее сообщили в компании, график техобслуживания согласован и скоординирован с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку. Регулярные проверки и техническое обслуживание механических компонентов и систем автоматизации являются необходимым условием для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации трубопроводной системы, отмечал управляющий директор Nord Stream AG Алексей Зайцев.

"Северный поток" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Мощность двух ниток - 55 млрд куб. м газа в год, протяженность - 1 224 км. В ноябре 2011 года состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки "Северного потока", в октябре 2012 года - второй нитки.