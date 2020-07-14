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"Русал" предложил сменить команду менеджеров "Норникеля"

Также планируется перенести головной офис компании в Норильск
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© Денис Кожевников/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. "Русал", второй крупнейший акционер "Норникеля", предлагает сменить команду менеджеров ГМК, а также перенести головной офис компании в Норильск, говорится в заявлении "Русала".

"Мы обратились к совету директоров "Норникеля" с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять команду менеджмента и перенести головной офис компании в Норильск", - отмечается в сообщении.

"Русал" также выразил обеспокоенность чередой экологических аварий и инцидентов в Норильске и потребовал от "Норникеля" изменить отношение к вопросам экологии и безопасности.

"Происходящее в "Норникеле" заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией. Также возникает вопрос к совету директоров ["Норникеля"], насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ", - подчеркивают в "Русале".

В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 21 тыс. тонн дизеля. Основная часть загрязнения затронула близлежащие водоемы и реку Пясина, впадающую в Карское море.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии в 148 млрд рублей, или почти $2 млрд.

В "Русале" ранее заявили, что рассчитывают на созыв совета директоров "Норникеля" в ближайшее время и ждут предложений от менеджмента ГМК по источникам покрытия убытков от возмещения ущерба.

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