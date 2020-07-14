РФ может за пять лет перейти на российские комплектующие в травматологии и протезировании

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Белебеевский завод "Автонормаль", входящий в состав "РТ-Капитал" Ростеха, может в течение пяти лет закрыть потребности российского рынка в медицинском крепеже и комплектующих для эндопротезирования и травматологии, сообщил "РТ-Капитал". При использовании компонентов отечественного производства стоимость протезирования суставов снизится на 20%, говорится в сообщении.

Завод подписал соглашение с компанией "ТРЭК-Э Композит" о производстве на БелЗАН комплектующих для эндопротезов, медицинских болтов и инструмента - от проектирования до выпуска готовой продукции.

"По экспертным оценкам, в операциях по эндопротезированию ежегодно нуждаются более 200 тыс. россиян. В настоящее время практически весь объем необходимых комплектующих поставляется из-за рубежа, проект на базе БелЗАН призван улучшить ситуацию, создаваемых мощностей достаточно, чтобы полностью закрыть потребности внутреннего рынка в течение пяти лет. Производство комплектующих и крепежных элементов в России позволит снизить затраты на протезирование на 20%", - сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

По словам главы "РТ-Капитала" Кирилла Федорова, доля отечественных производителей в этом секторе сейчас не превышает 7%. Наибольший объем эндопротезов для суставов импортируется из США и Германии.