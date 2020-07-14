Результаты увеличения квоты на покупки в duty free на Хайнане превзошли ожидания

ХАЙКОУ, 14 июля. /ТАСС/. Китайские власти отмечают беспрецедентный рост спроса на товары в магазинах беспошлинной торговли (duty free) на Хайнане после увеличения квоты на покупки и будут содействовать дальнейшему развитию местного потребительского рынка с учетом передового международного опыта. Об этом заявил во вторник начальник департамента статистического анализа Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь.

"Результаты увеличения квоты (допустимого разового приобретения товаров одним человеком с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.) - прим. ТАСС) на покупки в duty free превзошли все наши ожидания. В первый же день (с 1 июля) вступления в силу новых правил истощились запасы таких популярных товаров, как косметика, мобильные телефоны и алкоголь, - рассказал он на брифинге. - Мы будем учитывать передовой международный управленческий опыт, содействовать развитию Хайнаньского порта свободной торговли".

Чиновник отметил, что новые меры, способствующие снятию ограничений на номенклатуру и количество товаров, которые продаются на острове по правилам беспошлинной торговли, вызвали большой энтузиазм у туристов. "Они дали высокую оценку этому нововведению. <...> Таким образом власти смогли полностью удовлетворить потребительский спрос среди отдыхающих, которые любят шопинг", - подчеркнул Ли Куйвэнь.

В то же время он уточнил, что таможня намерена активно бороться с перекупщиками, торговыми агентами и контрабандистами, пытающимися нажиться на преимуществах duty free. "Мы будем учитывать в системе социального рейтинга лиц, злоупотребляющих возможностями беспошлинной торговли и занимающихся перепродажей, предоставляющих агентские услуги по приобретению товаров, либо уличенных в контрабанде. Они будут на три года лишаться возможности пользоваться услугами duty free", - пояснил глава департамента.

Ли Куйвэнь напомнил, что выявленные контрабандисты "понесут ответственность в соответствии с нормами уголовного права". По его словам, на текущем этапе главная задача - постоянно увеличивать открытость Хайнаня, параллельно обеспечивая эффективные меры социально-экономического контроля.

Согласно статистике, с 1 по 7 июля, то есть за первую неделю действия новых правил, продажи в хайнаньских магазинах беспошлинной торговли превысили 450 млн юаней (около $64,34 млн). Примерно 77% от этой суммы было потрачено на косметику, ювелирные изделия и часы. В провинции функционирует четыре объекта duty free: два из них расположены в административном центре городе Хайкоу, остальные - в Санья (юг) и в населенном пункте Боао (восток острова). Соответствующая экспериментальная программа по стимулированию потребления на Хайнане была запущена в 2011 году.