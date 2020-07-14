Промсвязьбанк допускает в дальнейшем покупку других банков

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) допускает покупку других кредитных организаций, если это будет способствовать достижению стратегических ориентиров банка. Об этом сообщил в интервью ТАСС финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов.

"Мы открыты для любых историй. Для нас приоритетно получение синергетического эффекта в части роста финансовых показателей, повышения эффективности бизнеса, укрепления рыночных позиций. Это цели, которые органично сочетаются со стратегическими ориентирами банка. Поэтому, если представится возможность, сочетающая эти параметры, то мы ее, конечно же, будем рассматривать", - сказал он.

О присоединении Связь-банка

Комментируя завершившееся в мае 2020 г. присоединение Связь-банка, Смирнов отметил, что благодаря этой интеграции ПСБ получил прирост клиентской базы и существенно расширил географию присутствия в регионах. "То, ради чего интеграция реализовывалась, - это прирост клиентской базы и расширение региональной сети ПСБ. Мы вышли в те регионы, где раньше ПСБ не был представлен, например, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Дагестане, Северной Осетии и других местах", - сказал он.

При этом, по словам финансового директора ПСБ, объединение Связь-банка с ПСБ было завершено в рекордные сроки. "В моей практике это самое быстрое объединение банков", - отметил Смирнов и добавил, что присоединение прошло путем миграции данных и перехода на единую автоматизированную банковскую систему ПСБ, что позволило сократить расходы банка на поддержание дополнительной инфраструктуры.