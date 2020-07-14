Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,92 рубля

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,08% - до 70,915 рубля, курс евро снизился на 0,02% - до 80,49 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:09 мск курс доллара находился на уровне 70,915 рубля (-0,08%), курс евро снижался до 80,41 рубля (-0,12%).

Российский фондовый рынок открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился на 0,54% и достиг отметки в 2751,98 пункта, а индекс РТС - на 1,08%, до 1221,19 пункта.

К 10:02 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,89%, до 2742,03 пункта, РТС находился на уровне 1218,28 пункта (-1,31%).