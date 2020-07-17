В Уфе открылся крупнейший в стране центр по производству узлов вертолетных двигателей

УФА, 17 июля. /ТАСС/. Крупнейший в стране центр по производству узлов вертолетных двигателей открылся на базе предприятия "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ОДК-УМПО, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) госкорпорации "Ростех"). Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Ростеха.

"Это современный высокотехнологичный центр, который создан в рамках программы импортозамещения и расширения серийного производства вертолетных двигателей на территории России. Здесь установлено новейшее оборудование, внедрены современные производственные технологии, которые сокращают трудозатраты на 25% и повышают производительность труда. Инвестиции в проект составили 8,7 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова первого заместителя генерального директора госкорпорации Владимира Артякова.

В Ростехе уточнили, что центр включает четыре производственных участка, на которых будут выпускаться узлы серийных и перспективных вертолетных двигателей в классе мощности до 5 тыс. л. с. - ВК-2500, ТВ3-117, ВК-650В, ВК-1600В для гражданских и боевых вертолетов, в том числе вертолетов самой массовой в мире серии Ми-8/17, ударных Ми-28 и Ка-52, а также многоцелевых Ка-226Т и Ка-62.

"На новой производственной площадке установлено 310 единиц новейшего оборудования. Уже в следующем году мы планируем выйти на проектную мощность - здесь будут выпускаться до 350 моторокомплектов в год для горячей части вертолетных двигателей ВК-2500 и ТВ3-117", - приводит пресс-служба слова генерального директора ОДК Александра Артюхова.

Центр укомплектован самыми современными станками, высокотехнологичными обрабатывающими центрами и уникальным оборудованием для сварки и пайки. В том числе здесь установлены роботизированные комплексы для сварки деталей и узлов в контролируемой атмосфере, а также уникальная контрольно-испытательная установка для определения расходных характеристик двигателей.

Для подготовки сотрудников на базе ОДК-УМПО создадут Центр профессионального образования авиационного кластера, который разместится в отдельном здании площадью 14,5 тыс. кв. м, где разместятся 150 единиц учебного оборудования. Ежегодно здесь планируется готовить около 2 тыс. человек.