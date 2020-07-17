Минспорт продумывает механизм работы спортклубов на предприятиях

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минспорт России совместно с компаниями и государственными структурами продумывает механизм работы спортивных клубов на предприятиях. Об этом заявил глава министерства Олег Матыцин в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Мы сейчас активно взаимодействуем с профессиональным сообществом, корпорациями, компаниями, государственными структурами по созданию механизма работы таких спортивных клубов, потому что клубная система имеет положительный опыт и в нашей стране, и за рубежом, важно его изучить, проанализировать и правильно применить в сегодняшних условиях", - сказал министр.

По его словам, здесь могут быть разные правовые формы деятельности. "Но сам клуб - это жизнеспособная единица, думаю, в ближайшем будущем он должен стать зоной особого внимания со стороны и Министерства спорта, и региональных структур, и руководства предприятий. В этом отношении мы будем делать все необходимое для того, чтобы эту систему укреплять, законодательно регулировать этот механизм - и организационно, и финансово", - подчеркнул Матыцин.

Он добавил, что большие корпорации стремятся к тому, чтобы внедрить спорт в систему жизнедеятельности сотрудников. "Спорт должен являться неотъемлемой частью жизни, он способствует повышению эффективности работы, производительности, снижению заболеваемости, и грамотные руководители это понимают", - заключил министр.

В рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" планируется во взаимодействии с ВСФО "Трудовые резервы" и АО "Корпорация МСП" создать сеть физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий, а также развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта.