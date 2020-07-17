ФАС не считает целесообразным включать в тарифы затраты на консолидацию электросетей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не считает целесообразным включать затраты на консолидацию сетей в тариф на электроэнергию, так как это может привести к дополнительным тратам со стороны потребителей, заявил журналистам замглавы регулятора Виталий Королев.

"Мы считаем, что приобретение объектов электросетевого хозяйства за счет тарифных источников не оптимально и нами не поддерживается. Кроме того, это может привести к двойным тратам потребителей за одни и те же объекты", - сказал он.

Королев отметил, что вопрос все еще прорабатывается с правительством. В том числе и с учетом того, что темпы роста тарифов не должны выходить за пределы инфляции и не вести к росту тарифной нагрузки на потребителей.

"Здесь очень важно не забывать все поручения, которые нам были даны, в том числе президентом. В первую очередь я говорю о поручениях, которые были даны в рамках борьбы с COVID-19. С одной стороны, мы должны учитывать новые затраты, а с другой стороны - минимизировать тарифную нагрузку на потребителей. Конечно, в нашем приоритете - потребители", - подчеркнул Королев.

В прошлом году газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщала, что бывший вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курировавший в правительстве ТЭК, поддержал предложение "Россетей" о включении в тариф затрат на покупку неподконтрольных ей территориальных сетевых организаций (ТСО). "Россети", в свою очередь, заявляли, что стратегические планы группы по консолидации независимых территориальных сетевых организаций (ТСО) не окажут дополнительного влияния на цену для конечных потребителей электроэнергии. По мнению группы, сделки по консолидации должны быть учтены в инвестиционной программе, но их окупаемость должна быть за счет эффективности самой сделки и за счет экономии операционных расходов.

Как сообщалось, инвестиционная программа "Россетей" финансируется как за счет тарифных, так и не тарифных источников, но в инвестпрограмму не включена консолидация активов.