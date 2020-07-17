Минэнерго ожидает почти полного восстановления спроса на бензин в июле

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Восстановление внутреннего спроса на бензин в июле достигнет 95% от уровня аналогичного периода 2019 года, производство бензина окажется даже выше прошлогоднего показателя. Об этом сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Согласно его презентации, спрос на бензин в России снижался с начала этого года и достиг минимума в апреле - 60% от уровня 2019 года, выпуск бензина упал до 2,43 млн тонн против 3,1 млн тонн годом ранее. С мая потребление топлива в стране начало восстанавливаться. В июле производство бензина должно достичь 3,55 млн тонн против 3,47 млн тонн годом ранее. При этом спрос достигнет только 95% от уровня прошлого года.

При этом экспорт бензина, отмечает Сорокин, сократится для пополнения внутренних запасов. Если в апреле поставки бензина за рубеж составляли 531 тыс. тонн, то в июле этот объем уже снизится до 115 тыс. тонн. Экспорт дизельного топлива снизится с 3,3 млн тонн в апреле до 2,3 млн тонн в июле.

При этом Сорокин отметил, что в августе Россия в рамках соглашения ОПЕК+ увеличит добычу нефти. В связи с этим министерство рекомендовало нефтяникам максимально нарастить переработку.