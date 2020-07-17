ЦБ аннулировал лицензию банка "Кузнецкий мост"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Кузнецкий мост". Соответствующий приказ подписан 17 июля 2020 года, сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Основанием для аннулирования лицензии у банка "Кузнецкий мост" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации", - уточнили в ЦБ РФ.

В пресс-релизе отмечается, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. При этом банк "Кузнецкий мост" является участником системы страхования вкладов.

По состоянию на 1 июля 2020 года, кредитная организация занимала 358-е место в банковской системе РФ.