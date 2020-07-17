Курс доллара на Мосбирже вырос до 71,59 рубля

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,1%, до 71,59 рубля, курс евро прибавил 0,06%, до 81,54 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:25 мск курс доллара находился на отметке в 71,63 рубля (+0,14%), а курс евро - на уровне 81,58 рубля (+0,11%).

Биржевые индексы

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи потерял 0,1% и достиг 2757,04 пункта, индекс РТС просел на 0,55% - до 1213,16 пункта.

К 10:30 мск индекс Мосбиржи снижался до 2755,69 пункта (-0,16%), а РТС опускался на 0,6% - до 1212,32 пункта.

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE дешевеет на 0,9% - до $42,98 за баррель. Нефть сорта WTI торгуется на уровне $40,6 за баррель, что на 0,8% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.