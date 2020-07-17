Мишустин прибыл в Минск на заседание Евразийского межправсовета

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск, где в пятницу примет участие в первом после начала пандемии заседании Евразийского межправительственного совета в очном формате. Встреча глав правительств стран ЕАЭС будет проходить в "Президент-отеле", программой саммита предусмотрены заседания членов совета в узком и расширенном составах. В качестве наблюдателя в минской встрече примет участие глава правительства Молдавии Ион Кику.

Предыдущий раз руководители правительств государств Евразийского экономического союза собирались в очном формате 31 января нынешнего года в Алма-Ате (Казахстан). Затем, в связи с началом пандемии коронавируса, Евразийскому межправительственному совету пришлось обсуждать актуальные проблемы интеграционного объединения в режиме видеоконференции 10 и 23 апреля.

Для премьер-министра РФ Мишустина эта поездка - первый зарубежный визит с начала пандемии коронавируса. Как сообщили в аппарате российского кабмина, ожидается, что главы правительств стран ЕАЭС рассмотрят комплексный план мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и иных инфекционных заболеваний на территории стран Союза.

Также планируется заслушать доклады Евразийской экономической комиссии по актуальным вопросам деятельности Союза, в том числе о ходе устранения препятствий во взаимной торговле государств-членов, формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, реализации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе от 2 февраля 2018 года и дальнейшем развитии системы маркировки товаров средствами идентификации.

В кабмине добавили, что главы правительств планируют обсудить ход работы по пресечению нарушений общих правил конкуренции и обеспечению конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС. Евразийская экономическая комиссия представит отчет о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений ЕЭК в 2019 году. Главы правительств также рассмотрят вопросы совершенствования механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер с учетом международных правил и опыта других интеграционных объединений, другие инициативы по улучшению функционирования Евразийского экономического союза и укреплению его органов.