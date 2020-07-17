РБК: Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в евро и долларах

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Международная платежная система Mastercard начнет с 11 августа проводить конвертации валют по картам в долларах и евро в день проведения операции. Об этом в пятницу сообщает издание РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы, разосланной банкам, и на трех источников на платежном рынке.

По данным издания, сейчас, если купить товар в валюте отличной от той, в которой выпущена карта, конвертация происходит по курсу платежной системы на дату клиринга операции, то есть курс действует на дату спустя несколько дней после проведения платежа. В связи с этим, если курс валют за данный период изменится в неблагоприятную сторону, клиент может столкнуться со списанием более значительной суммы за услугу или товар, чем он планировал заранее. Для улучшения потребительского спроса платежная система внедряет изменения, обеспечивая прозрачность курса обмена валюты.

Уточняется, что при оплате рублевой картой конвертация может происходить в несколько этапов: сначала платежная система конвертирует местную валюту, затем банк по своему курсу переведет доллары в рубли в день зачисления денег на счет продавца. При оплате валютой карты, отличной от валюты страны покупки, происходит конвертация на уровне платежной системы.

Mastercard на запрос РБК не ответила, представители банков "Открытие" и "Русский стандарт" отметили, что удобством новой схемы является фиксация курсов конвертаций валют по операциям на день оплаты. Для клиентов Альфа-банка новые правила ничего не изменят, так как банк не использует курсы платежных систем, а проводит прямую конвертацию валюты по собственному курсу. А начальник управления платежных карт Промсвязьбанка Наталья Рогова отметила РБК, что от банков не потребуется проведения значительных настроек, так как изменения касаются внутреннего курса конвертации платежной системы.