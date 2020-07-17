Минэнерго пока не видит необходимости корректировать демпфирующий механизм

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ считает, что демпфирующий механизм эффективен в текущей ситуации на рынке и на данный момент не видит необходимости его корректировать. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин на пресс-конференции ТАСС.

Суть работы демпфирующего механизма в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны платить государству. По оценке замминистра финансов Алексея Сазанова, в 2020 году нефтяники могут перечислить в бюджет около 700 млрд рублей при цене нефти $25-30 за баррель.

"Мы постоянно мониторим эффективность данного инструмента. На данный момент мы видим, что он свою задачу выполняет. Нет ничего совершенного, всегда есть место для улучшения: мы видим ряд технических нюансов, которые с Минфином обсуждаем, но концептуально как механизм в той парадигме, в которой мы находимся [темп роста цен на АЗС не выше инфляции], механизм показал свою эффективность", - сказал Сорокин.

По его словам, нефтяники на следующей неделе обсудят снятие запрета на импорт бензина и наполнение внутреннего рынка топливом. "Мы внесли предложения о возможной ранней отмене данного ограничения (на импорт топлива - прим. ТАСС) в правительство и сейчас планируем обсудить данную тему на правительственной площадке. Также на следующей неделе планируем на площадке правительства с нефтяными компаниями собраться, чтобы обсудить выполнение рекомендаций по поставкам топлива на внутренний рынок и нужно ли что-то для этого дополнительно", - сказал Сорокин.

В конце мая 2020 года на фоне беспрецедентного падения спроса на топливо российские власти временно приостановили импорт в Россию нефтепродуктов. Запрет действует до 1 октября. Однако до 15 июля предусматривалась возможность изменить срок действия постановления.

По данным ФТС, Россия импортирует относительно небольшой объем автобензина. В 2019 году было ввезено около 1 тыс. тонн. Дизель импортируется в более значительных объемах: в 2019 году - 62 тыс. тонн (+7,5% к уровню 2018 года). В I квартале 2020 года ввоз дизельного топлива вырос в четыре раза - до 40 тыс. тонн.

Кроме того, цена на бензин Аи-95 на биржевых торгах в июне несколько раз побила рекорд роста. В ФАС и Минэнерго это объясняли снятием карантинных ограничений в стране и резким ростом спроса на топливо. Нефтекомпаниям было поручено увеличить объем предложения, после этого цена на бирже, через которую продается примерно 20% всего бензина в стране, начала снижаться.