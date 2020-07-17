{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ставка по ипотеке в США впервые в истории опустилась ниже 3%

Еще в январе эта ставка составляла 3,72%, а в июле прошлого года - 3,81%, отмечает агентство Freddie Mac
Штаб-квартира Федерального резерва США EPA/MATTHEW CAVANAUGH
Описание
Штаб-квартира Федерального резерва США
© EPA/MATTHEW CAVANAUGH

ТАСС, 17 июля. Ставка по ипотечному кредиту со сроком погашения в 30 лет в США впервые в истории упала до рекордно низкого показателя в 2,98%. Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг данные одного из крупнейших американских ипотечных агентств Freddie Mac, которое регистрирует значение показателя с 1971 года.

Как отмечает агентство, снижение ставки обусловлено экономическим кризисом в США, вызванным пандемией коронавируса нового типа. Еще в январе эта ставка составляла 3,72%, а в июле прошлого года - 3,81%.

Ставка по 15-летней ипотеке опустилась до 2,48%.

Пандемия коронавируса вынудила Федеральную резервную систему (ФРС) США, выполняющую функции центрального банка страны, снизить ключевую процентную ставку до уровня 0 - 0,25% годовых для стимулирования экономического роста. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркивал, что ВВП страны во II квартале текущего года в связи с последствиями коронавирусной инфекции может сократиться на 20-30%.

Теги
СШАПауэлл, Джером
"Норникель" потратит более 20 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Новый пакет мер включает в себя обеспечение антивирусной безопасности на производстве, поддержку сотрудников, помощь медучреждениям, а также предприятиям малого и среднего бизнеса
Читать полностью