Ростех вложит более 2 млрд рублей в создание образовательного центра авиационного кластера

УФА, 17 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" вложит более 2 млрд рублей в создание Центра профессионального образования авиационного кластера. Об этом сообщил в пятницу журналистам первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.

"Общий объем инвестиций в создание Центра профессионального образования составляет 2 млрд 450 млн рублей, из них 1 млрд 450 млн рублей приходится на закупку и монтаж оборудования. Эти средства выделены госкорпорацией "Ростех" и Объединенной двигателестроительной корпорацией", - сказал он, добавив, что полноценный запуск центра намечен на май 2021 года.

По словам Артякова, особенностью центра станет то, что 70% времени будет отводиться именно практической подготовке и работе с современными станками.

Центр площадью около 14,5 тыс. кв. метров будет построен на базе "ОДК - Уфимское мотостроительное производственное объединение" (входит в ОДК госкорпорации "Ростех"). Центр сможет обучать около 2 тысяч человек год. Здесь разместятся лаборатории, производственные участки и прочее. Он будет оснащен современным оборудованием, которое используется в реальном цикле производства авиационных двигателей. Планируется установить 150 единиц оборудования, в том числе 50 станков с числовым программным управлением.