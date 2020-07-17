Источник: Анкара против санкций США в отношении "Турецкого потока"

АНКАРА, 17 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турция тесно сотрудничает с Россией в энергетической сфере, в связи с этим республика выступает против односторонних санкций Соединенных Штатов. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС дипломатический источник в Анкаре, комментируя намерения США включить "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в число проектов, подпадающих под рестрикции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

"Турция во всех случаях заявляла, что выступает против односторонних санкций. У нас очень тесные отношения с Россией в энергетической сфере. "Турецкий поток" - это проект, который был создан и реализован в соответствии с потребностями и требованиями стран региона. Поэтому мы не считаем правильным, что [США] подобным образом вмешиваются в дела соответствующих стран", - подчеркнул собеседник агентства.