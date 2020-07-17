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"Автодор" может выпустить "народные" облигации для строительства трассы Москва - Казань

Вячеслав Петушенко рассказал, что компания рассматривает разные варианты привлечения средств для строительства
Глава государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко Сергей Карпухин/ТАСС
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Глава государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. "Автодор" рассматривает возможность выпуска "народных" облигаций для строительства новой платной трассы Москва - Казань, сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор".

"Поскольку дорожное строительство развиваться должно как можно активнее и не всегда в бюджете хватает достаточно средств, мы, конечно, рассматриваем разные варианты привлечения средств для строительства. В том числе мы говорим о "вечных" облигациях и рассматриваем вариант размещения на рынке облигаций, в которых могут принимать участие и физические лица", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности выпуска "народных" облигаций для строительства трассы М-12 Москва - Казань.

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