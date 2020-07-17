"Норникель" потратит более 20 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. "Норникель" в 2020 году направит более 20 млрд рублей на меры по борьбе с коронавирусом, говорится в сообщении компании.

"Компания разработала новый пакет мер для защиты от COVID-19 стоимостью около 10 млрд рублей до конца года. Он включает в себя обеспечение антивирусной безопасности на производстве, поддержку сотрудников, помощь медучреждениям, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. Таким образом, всего на борьбу с пандемией и ее последствиями в 2020 году "Норникель" потратит более 20 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

С момента запуска программы по противодействию COVID-19 до конца июня на эти цели было направлено около 10,5 млрд рублей. Задача второго пакета мер, разработанного "Норникелем", - подготовиться к возможному негативному развитию событий в связи с неконтролируемым всплеском заболеваемости.

"Пандемия 2020 года и ее последствия потребуют значительного роста финансирования социальных проектов. Компания намерена направить дополнительные ресурсы на защиту сотрудников и повышение качества жизни в регионах присутствия, реализацию первоочередных проектов сфере здравоохранения, образования, развития городской среды, поддержки коренных народов", - приводятся в сообщении слова президента "Норникеля" Владимира Потанина.

В частности, в ответ на обращение администрации Норильска компания выделила городу срочную помощь и организует поставку компьютерного томографа. В качестве мер по защите вахтовых сотрудников "Норникель" продлил сроки вахты, подготовил обсерваторы и проводит обязательное тестирование на наличие инфекции. "Эпидемиологическая обстановка в некоторых городах присутствия "Норникеля" (в частности, в Норильске) становится напряженной, и компания считает необходимым усилить принимаемые меры безопасности", - отмечается в сообщении "Норникеля".