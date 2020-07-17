ВТБ отдаст роботам часть рутинной работы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. ВТБ начал реализацию проекта по роботизации части операций с клиентами. Так, банк собирается передать роботам рутинную работу по обработке документов и вводу данных, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"ВТБ начал реализацию проекта по созданию и внедрению роботов в процессы сопровождения клиентских операций. Сотрудники сами будут выбирать, какие процессы можно и нужно роботизировать, и затем внедрять в работу цифровых помощников. Новые роботы позволят сократить долю рутинных операций, в том числе по обработке документов и вводу данных, снизить стоимость процессов соответствующих этапов в 3-4 раза и ускорить их", - говорится в сообщении.

В банке планируют к 2021 году запустить в эксплуатацию 60 цифровых сотрудников, к концу 2022 года - 250. При этом в ВТБ считают, что в дальнейшем роботам можно будет поручить более сложные задачи, предполагающие чтение, понимание и последующую обработку документов.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, слова которого приводятся в пресс-релизе, отмечает, что фабрика роботов в операционной функции позволит увеличить скорость процессов, в том числе, например, работы с кредитными заявками, а также позволит оптимизировать затраты и снизить уровень операционных рисков.

Так, в период пандемии банком ВТБ был внедрен робот для обработки и проверки данных по заявкам на получение льготных кредитов под 2% годовых предприятиями МСБ в рамках программы господдержки занятости. Робот позволил сократить время обработки заявок почти в пять раз, он обрабатывает до 1,5 тыс. заявок в день.