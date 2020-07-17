Объем банковских депозитов Хайнаня в июне превысил $142,85 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 17 июля. /ТАСС/. Объем вкладов в банках южной китайской провинции Хайнань в июне текущего года превысил отметку в 1 трлн юаней (около $142,85 млрд). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на региональное управление по финансовому надзору.

Кроме того, в прошлом месяце финансовые организации Хайнаня преодолели порог в 1 трлн юаней и по выданным заемным средствам. По данным ведомства, впервые объемы депозитов и кредитов в банковском секторе провинции одновременно превысили эту отметку. В январе этого года суммарные пассивы и активы банков Хайнаня начали демонстрировать тенденцию к росту, тем самым прервав отрицательную тенденцию, наблюдавшуюся на протяжении 23 месяцев.

Быстрый рост депозитов и кредитов в финансовой сфере Хайнаня отражает увеличение уровня поддержки банковским сектором реальной экономики провинции, которое способствует созданию зоны и порта свободной торговли на этом острове, уточняет издание.

Содействие свободам инвестиций и потокам финансового капитала на Хайнане - центральные пункты политики правительства Китая в рамках осуществляемого проекта по развитию этого региона. В начале июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали Генеральную программу о создании свободного порта на Хайнане, согласно которой на острове должна быть реализована упрощенная инвестиционная система и либерализована финансовая сфера экономики. В соответствии с программой властей КНР администрация острова собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет - окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона.