Число безработных в России в июне составило 4,61 млн человек

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Численность безработных в России в июне 2020 года, по предварительным данным, составила около 4,606 млн человек, или 6,2% экономически активного населения. Как отмечается в материалах Росстата, по сравнению с июнем 2019 года этот показатель вырос на 38,1%, а прирост к маю текущего года составил 2,1%.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных зарегистрированы около 2,8 млн человек, в том числе 2,6 млн человек получали пособие по безработице.

По данным статистического ведомства, численность экономически активного населения в июне 2020 года составила 74,7 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.