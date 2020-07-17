{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число безработных в России в июне составило 4,61 млн человек

Это 6,2% экономически активного населения

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Численность безработных в России в июне 2020 года, по предварительным данным, составила около 4,606 млн человек, или 6,2% экономически активного населения. Как отмечается в материалах Росстата, по сравнению с июнем 2019 года этот показатель вырос на 38,1%, а прирост к маю текущего года составил 2,1%.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных зарегистрированы около 2,8 млн человек, в том числе 2,6 млн человек получали пособие по безработице.

По данным статистического ведомства, численность экономически активного населения в июне 2020 года составила 74,7 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.

Теги
Россия
Боррель заявил, что ЕС выступает против санкций США в отношении "Северного потока - 2"
Они противоречат международным нормам, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
Читать полностью