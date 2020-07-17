В МВФ заявили, что экономика США сократится в этом году на 6,6%

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Спад экономики США составит в текущем году 6,6%. Однако в 2021 году американскую экономику ждет рост на 3,9%. Такой прогноз содержится в обнародованном в пятницу Международным валютным фондом (МВФ) заявлении. Оно было подготовлено по итогам традиционного ежегодного обзора экономики США на основании 4-й статьи Устава МВФ.

Согласно данным, изложенным в прилагающейся к этому документу таблице отдельных основных экономических показателей, реальный ВВП Соединенных Штатов будет равен в 2020 году -6,6%. Тем не менее в следующем году он составит 3,9%, считают специалисты фонда.

"Самое продолжительное расширение [экономики] в истории США было отправлено под откос неожиданным приходом COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС). В целях сохранения жизней людей и поддержки системы здравоохранения в марте было необходимо "закрыть" экономику США в крупных масштабах. Несмотря на постепенное смягчение [санитарно-эпидемиологических] ограничений на уровне штатов и отмену распоряжений о карантине на дому с конца апреля, сопутствующий экономический ущерб был огромным. <...> Почти 15 млн американцев потеряли работу, многие предприятия мелкого и крупного бизнеса переживают финансовый стресс, а перспективы являются крайне неопределенными", - подчеркивают специалисты МВФ.

Пандемия, вызванная новым коронавирусом, привела к возникновению глубокого международного экономического кризиса. Согласно апрельским заключениям МВФ, в 2020 году мировую экономику ждет спад в размере 3%. Однако Всемирный банк (ВБ) 8 июня предупредил, что этот спад, по подсчетам его экспертов, составит 5,2%. Согласно выводам специалистов ВБ, ожидается тяжелейшая со времен Второй мировой войны рецессия.

Между тем администрация США считает, что американская экономика сумела довольно быстро преодолеть период спада и вновь встать на траекторию роста. Глава Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) США Джером Пауэлл, впрочем, признал в середине июня, что "существенная неопределенность относительно сроков и силы восстановления [американской экономики] сохраняется".