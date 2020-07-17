В туриндустрии прогнозируют возврат к докризисному уровню не раньше конца 2021 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российская туристическая отрасль может вернуться на докризисный уровень в конце 2021 года - середине 2022 года. Такой прогноз озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на онлайн-форуме "Россия: Туризм - 2020".

"Отрасль восстановится небыстро, особенно если меры поддержки со стороны государства будут такими же косметическими. При текущих условиях к состоянию отрасли в докризисный период можно будет вернуться не раньше, чем к концу 2021 года - середине 2022 года. Индустрия пытается выбраться за счет того, на чем сейчас можно зарабатывать, то есть через внутренний туризм" - сказала Ломидзе.

По ее словам, с одной стороны сейчас для внутреннего туризма открылись новые возможности, с другой стороны - из-за пандемии действует ряд ограничений, что сдерживает восстановление.

"Безусловно, внутренний туризм получил большое преимущество: все зарубежные государства закрыты, а сроки открытия неясны. В этой ситуации у нас есть наша необъятная родина и серьезные требования Роспотребнадзора по объектам размещения и экскурсионным услугам, которые являются основными продуктами регионов. Для музеев и других культурных учреждений они тоже действуют. Поэтому мы находимся в ситуации, в которой у нас, с одной стороны, появляются новые возможности, а с другой - новые ограничения", - отметила исполнительный директор АТОР.

Сейчас российских туристов можно разделить на три группы, сообщила она. Около 40% готовы поехать куда угодно внутри страны, и при этом они не озабочены вопросом безопасности. Столько же россиян хотят поехать в отпуск, однако переживают за свое здоровье и дезинфекцию на отдыхе. "Еще 20% - довольно обеспеченные туристы, которые хотят получать за немалую плату соответствующий комфорт и меры безопасности. Поэтому все самые дорогие объекты раскуплены до конца августа", - рассказала Ломидзе.