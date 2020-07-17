США ввели санкции против 4 физлиц и одной компании КНР за причастность к обороту опиоидов

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Вашингтон вводит санкции в отношении четырех физических лиц и одной компании из Китая за то, что они, по мнению американских властей, причастны к производству, продаже и распространению синтетических опиоидов. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Минфина США.

"Фентанил и другие наркотики стали причиной ужасной разрухи среди общин по всей Америке. <...> США полны решимости привлечь наркоторговцев и тех, кто содействует их деятельности, к ответственности за страдания, которые они причиняют американским семьям", - приводятся в заявлении слова заместителя министра финансов Стивена Мнучина.

По данным Вашингтона, внесенные в санкционные списки лица связаны с другой базирующейся в КНР компанией, в отношении которой американские власти ввели рестрикции в августе прошлого года.

Фентанил - сильный опиоидный синтетический анальгетик, применяемый в медицине в качестве обезболивающего: он более сильнодействующий, чем морфин и героин в 100 и 50 раз соответственно. Препарат вызывает сильную зависимость, которая зачастую приводит к передозировке, а потом и к летальному исходу.

Американские власти неоднократно требовали от правительства КНР ограничить оборот фентанила. Как указывали официальные лица, преступные группировки нелегально ввозят произведенный в Китае фентанил и его производные в США, где наркоторговцы продают или смешивают этот дешевый синтетический наркотик с другими наркотическими веществами - героином и кокаином. Из-за того, что наркозависимые зачастую не знают об этом, это приводит к росту количества передозировок и летальных исходов. Согласно статистике, только в 2018 году на территории страны от употребления фентанила умерли более 68 тыс. человек.

В апреле прошлого года власти Китая включили фентанил и производные этого препарата в список подлежащих контролю нелекарственных веществ, при этом заместитель главы Государственного комитета по контролю за оборотом наркотиков КНР Лю Юэцзинь тогда отверг заявления американской стороны о том, что Китай является крупнейшим поставщиком фентанила на американский рынок.