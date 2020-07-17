Nicor Gas завершает установку 2,2 млн "умных" счетчиков в штате Иллинойс

ТАСС, 17 июля. Nicor Gas, крупнейшая энергетическая компания, занимающаяся распределением природного газа в американском штате Иллинойс, приступила к завершающей стадии проекта по установке 2,2 млн "умных" счетчиков. Об этом в пятницу сообщило издание Smart Energy International.

"Переход на "умные" счетчики позволяет воспользоваться целым рядом преимуществ. В частности, благодаря возможности удаленного считывания показаний клиентам проще управлять своими расходами и организационными вопросами в случае переезда и смены жилья. Кроме того, автоматизированный сбор данных позволяет получать наиболее точную и актуальную информацию для принятия обоснованных решений по экономии затрат", - отметила менеджер компании Nicor Gas Гретчен Ол.

В рамках проекта, запущенного в 2018 году, Nicor Gas установила двустороннюю систему связи FlexNet, которая позволяет проводить телеметрию данных как бытовых приборов, так и коммерческих газовых счетчиков. Данные собираются в автоматизированном режиме с помощью мобильной связи FlexNet EasyLink, подключенной для радиоустройств дальнего радиуса действия.

Инвестирование в новые программы и технологии, по мнению Nicor Gas, является ключевым шагом на пути к созданию современной системы распределения природного газа в штате Иллинойс.