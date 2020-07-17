В Минпромторге заявили, что торговля в ближайшие годы покажет только восстановление

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Торговля в РФ в ближайшие годы сможет показать только восстановительный рост и лишь немного превзойти докризисный уровень, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Действительно, розничный оборот демонстрирует восстановительный рост, связанный с постепенным открытием объектов потребительского рынка по мере снятия ограничений.

Вместе с тем, резерв для роста торговли по отношению к докризисному уровню крайне невелик: падение реальных располагаемых доходов населения и снижение показателей почти всех отраслей экономики говорят о том, что в ближайшие годы у торговли получится показать только восстановительный рост и лишь немного превзойти докризисный уровень",- сказал Евтухов, чьи слова ТАСС передала пресс-служба Минпромторга.

Он отметил, что в такой ситуации крайне необходимо не допускать введения каких-либо новых требований для торговли, следует снимать излишнее регулирование, оказывать всестороннюю поддержку отрасли.

Как сообщил в пятницу Росстат, оборот розничной торговли в РФ в I полугодии снизился на 6,4% и составил 15 трлн 177 млрд рублей, в июне - на 7,7% до 2 трлн 623,5 млрд рублей.

По данным Росстата, в июне 2020 года оборот розничной торговли на 95,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,4%.