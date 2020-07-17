Спад ВВП РФ во II квартале составил 9,6%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Падение ВВП России в июне составило 6,4% в годовом выражении после 10,7% в мае, за II квартал спад составил 9,6%, что близко к прогнозу. Об этом говорится в обзоре "Картина деловой активности за июнь 2020 года", подготовленном Минэкономразвития.

"По оценке Минэкономразвития России, в июне 2020 года продолжилось улучшение динамики ВВП - спад сократился до -6,4% в годовом выражении по сравнению с -10,7% в мае и -12% в апреле. В целом за II квартал 2020 года снижение ВВП оценивается на уровне -9,6 % в годовом выражении, что близко к предварительными оценкам Минэкономразвития России, сформированным в рамках подготовки сценарных условий прогноза социально-экономического развития", - говорится в документе.

Отмечается, что оценка падения ВВП РФ за май была скорректирована в сторону повышения на 0,2 п. п. с учетом пересмотра Росстатом оперативных данных по отдельным видам экономической деятельности.

"Основным фактором восстановления экономической активности в июне стало продолжающееся снятие карантинных ограничений, которое наиболее позитивно отразилось на показателях потребительского рынка" - отмечает заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова.

По данным Минэкономразвития, в июне заметно улучшилась динамика оборота розничной торговли, падение составило 7,7% в годовом выражении по сравнению с 19,2% месяцем ранее, главным образом за счет непродовольственного сегмента (-11,3% в годовом выражении с -29,2% в мае). В частности, спад продаж новых легковых автомобилей сократился до -14,6% в годовом выражении с уровней более -50% г/г в мае и -70% г/г в апреле.

"Рост потребительской активности сопровождался восстановлением в отраслях обрабатывающей промышленности, ориентированных на потребительский спрос, - легкой промышленности, производстве мебели и др. Кроме того, продолжался рост выпуска продукции первой необходимости, который не прекращался и в предыдущие месяцы", - отмечают в министерстве.

При этом в секторе услуг восстановление происходит медленнее из-за сохраняющихся ограничений в ряде регионов.

"Тенденция к восстановлению наблюдается и в строительном секторе. Объем строительных работ в июне практически вышел на уровень прошлого года (-0,1% в годовом выражении) после падения в предыдущие два месяца (-2,3% и -3,1% в апреле и мае соответственно). Сокращение ввода в действие жилых домов замедлилось до -6,4% в годовом выражении по сравнению с -36,5% в апреле и -24,4% в мае", - отмечают в Минэкономразвития.

Добывающий комплекс и связанные с ним отрасли в июне по-прежнему вносили отрицательный вклад в динамику ВВП. Из-за снижения добычи в нефтегазовом комплексе ситуация с грузооборотом транспорта была сопоставима с прошлым месяцем (-9,5% в годовом выражении и -9,3% соответственно), при этом ухудшение динамики наблюдалось как в железнодорожных перевозках нефтяных грузов, так и в трубопроводном транспорте.

"Вместе с тем начиная с августа ожидается улучшение показателей добывающего комплекса с учетом принятого 15 июля странами - участницами соглашения ОПЕК+ решения об уменьшении масштаба сокращения добычи, а также оживления экономической активности в странах - импортерах российских сырьевых товаров", - считают в Минэкономразвития.

Влияние динамики реальных доходов населения

Отмечается, что показатели потребительского рынка ожидаемо в июне находились ниже уровней прошлого года, сдерживающее влияние на их восстановление оказывает снижение реальных располагаемых доходов населения во втором квартале.

"В условиях ограничений на экономическую деятельность во втором квартале ожидаемо снизились такие доходные компоненты, как оплата труда, доходы от собственности, доходы от предпринимательской деятельности и прочие доходы. Вместе с тем поддержку реальным располагаемым доходам населения оказывало снижение обязательных платежей (в том числе благодаря введенным мерам по предоставлению кредитных каникул), а также увеличение социальных выплат населению", - отмечают в министерстве.

Рынок труда

Ситуация на рынке труда стабилизируется по мере нормализации экономической активности, указывается в документе.

В министерстве указывают, что уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, практически не изменился в июне по сравнению с маем (6,2% и 6,1% от рабочей силы соответственно).

Восстановление спроса на рабочую силу подтверждаются данными портала HeadHunter о динамике вакансий: падение количества вакансий в июне замедлилось до -2% г/г после -7% г/г в апреле и -17% г/г в мае.