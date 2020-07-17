Украина в 2020 году заплатит американским юристам более $5 млн за защиту в судах с РФ

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины в пятницу подписало договор с международной юридической фирмой Covington & Burling LLP о защите Украины в делах против России. Услуги на сумму $5,45 млн должны быть оказаны до конца текущего года. Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок Украины.

Внешнеполитическое ведомство закупает услуги этой компании для защиты прав Украины в международных спорах с Россией с 2015 года. Ставки юристов Covington & Burling LLP, международной юридической фирмы с центральным офисом в Вашингтоне, составят от $450 до $1 116 в час.

Речь идет об арбитражах по поводу имущества на территории Крыма и районов Донбасса, о делах в Международном суде ООН о финансировании терроризма и расовой дискриминации, Арбитражном трибунале ООН о нарушении прав Украины в Черном и Азовском морях, задержании украинских военных кораблей в Керченском проливе. Сообщается, что средства на финансирование этих целей предусмотрены в государственном бюджете.

Всего с 2015 года МИД оплатил услуги американских юристов на сумму $28,31 млн (с учетом подписанного сегодня договора).

Международные иски Украины против России

С марта 2017 года Международный суд ООН рассматривает иск Украины против России о финансировании терроризма и расовой дискриминации. 8 ноября 2019 года суд признал свою юрисдикцию в этом деле и перешел к рассмотрению иска по сути. Ожидается, что до 8 декабря 2020 Россия предоставит суду свои контраргументы по сути иска, после чего суд проведет устные слушания по существу и вынесет решение. Межгосударственный спор по несоблюдению конвенции о борьбе с финансированием терроризма рассматривается впервые в истории.

Кроме этого дела, Арбитражные трибуналы рассматривают иск Украины за нарушение положений Конвенции ООН по морскому праву относительно прав страны в Черном и Азовском морях, в Керченском проливе, а также о задержании украинских военно-морских судов и членов их экипажей. 20 февраля 2020 года Арбитражный трибунал ООН подтвердил свою юрисдикцию в этом деле. 22 мая 2020 Украина направила в трибунал меморандум с доказательствами вины России и просит обязать ее выплатить компенсацию. У РФ есть три месяца на то, чтобы оспорить юрисдикцию суда, после чего арбитраж примет решение о дальнейшем рассмотрении дела. Решение трибунала ожидается в 2022-2023 годах.

Украину в этих делах представляла бывшая заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая сейчас возглавляет защиту "Нафтогаза" в спорах с Россией и "Газпромом". В мае ее заменил замминистра иностранных дел Евгений Енин. При этом в судебном споре с Россией "Нафтогаз" также защищают юристы Covington & Burling LLP.