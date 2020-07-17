В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за покупку российских С-400

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Американские законодатели внесли в Конгресс США законопроект о санкциях в отношении Анкары за приобретение ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Сообщение об этом размещено пятницу на сайте одного из авторов инициативы - конгрессмена Адама Кинзингера (республиканец, от штата Иллинойс).

В нем отмечается, что рестрикции предлагается ввести на основании закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Судя по электронной базе Конгресса, документ Кинзингера, получивший название "Акт о противодействии экспорту Россией оружия", поступил в законодательный орган в четверг. Его текст пока не приводится.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Республика первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства истребителей F-35. Кроме того, США грозят Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешат делать эти шаги, поскольку опасаются дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждает, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.